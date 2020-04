Cade a picco la Lega con il sondaggio politico Pagnoncelli di fine aprile | bene FdI e M5S

Leggi su bufale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Particolarmente significativo ildi, trapelato durante il weekend, firmato. Un andamento significativo sui trend relativi alle intenzioni di voto, che ci dice come l’emergenza Coronavirus abbia cambiato in modo significativo gli equilibri elettorali del nostro Paese. Fermo restando che studi di questo tipo debbano essere presi sempre coi guanti. In ogni caso, dopo lo studio della scorsa settimana, quello emerso oggi 27è un altro contributo che non può essere trascurato, soprattutto se consideriamo il fatto che molto spesso in rete circolino contributi fake. Cosa dice ildi oggi 27in crisi La, la scorsa estate, ha toccato picchi vicinissimi al 40% per quanto concerne le potenziali intenzioni di voto degli italiani. La crisi di governo innescata da Salvini ha ...