"Zucchero a velo, poi...". Clamoroso: Mara Venier scrive la ricetta, si piega sul foglio e... décolleté impensabile | Video (Di domenica 26 aprile 2020) Hai capito, Mara Venier? Siamo a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 il 26 aprile. In collegamento ecco il maestro pasticcere Iginio Massari che, insieme a una sua collaboratrice, spiega la ricetta della "crostata di Iginio Massari". E la mitica Zia Mara, seduta alla scrivania con carte e penna, prende appunti come se fosse a una scuola di cucina. "Lo Zucchero... se lo abbiamo quello normale. Oppure a velo. Poi?". E l'assistente suggerisce: "Una scorza di limone grattuggiata". Ma la Venier ha altri dubbi: "Un bacello di vaniglia? Io avevo detto vanillina... una stupidata. Ma dove si trova il bacello di vaniglia?". E così via, tra un appunto e l'altro. Ma in molti su Twitter hanno notato il look davvero audace di una sempre splendida e inimitabile Venier: camicetta rosa molto scollata, tanto che quando si piega sul foglio per scrivere ne emerge un décolleté ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) Hai capito,? Siamo a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 il 26 aprile. In collegamento ecco il maestro pasticcere Iginio Massari che, insieme a una sua collaboratrice, sladella "crostata di Iginio Massari". E la mitica Zia, seduta alla scrivania con carte e penna, prende appunti come se fosse a una scuola di cucina. "Lo... se lo abbiamo quello normale. Oppure a. Poi?". E l'assistente suggerisce: "Una scorza di limone grattuggiata". Ma laha altri dubbi: "Un bacello di vaniglia? Io avevo detto vanillina... una stupidata. Ma dove si trova il bacello di vaniglia?". E così via, tra un appunto e l'altro. Ma in molti su Twitter hanno notato il look davvero audace di una sempre splendida e inimitabile: camicetta rosa molto scollata, tanto che quando sisulperre ne emerge un décolleté ...

Noovyis : ('Zucchero a velo, poi...'. Clamoroso: Mara Venier scrive la ricetta, si piega sul foglio e... décolleté impensabil… - IGiora : È nato prima lo zucchero a velo o le torte brutte?! #domandeesistenziali - OlivicoltoriSes : Ecco il risultato finito, e la ricetta per chi vuol provare. Dosi per un tegame rettangolare cm 36x25, circa 20 por… - ilsorrisodeigi1 : RT @alessiasanc2: RAGA VOLEVO DIRE A TUTTI CHE SA?? È DOLCE COME UN PASTICCINO ALLA CREMA CON SOPRA LO ZUCCHERO A VELO, È TROPPO SOFT ?? #ci… - Caterin65073100 : RT @alessiasanc2: RAGA VOLEVO DIRE A TUTTI CHE SA?? È DOLCE COME UN PASTICCINO ALLA CREMA CON SOPRA LO ZUCCHERO A VELO, È TROPPO SOFT ?? #ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero velo La torta di mele con la ricetta segreta e registrata: Tarte aux pommes "Bouquet de roses©" di Alain Passard Reporter Gourmet Domenica In, Mara Venier e la ricetta? Si piega sul foglio e l'occhio cade sul décolleté: clamoroso su Rai 1

E la mitica Zia Mara, seduta alla scrivania con carte e penna, prende appunti come se fosse a una scuola di cucina. "Lo zucchero... se lo abbiamo quello normale. Oppure a velo. Poi?". E l'assistente ...

Il trucco per fare in casa i croissant buoni come quelli dei bar

Alcuni esempi includono dati geografici per prestazioni, personalizzazione dei contenuti e pubblicità basata sui tuoi interessi. Per ulteriori informazioni sugli scopi della pubblicità o sui fornitori ...

E la mitica Zia Mara, seduta alla scrivania con carte e penna, prende appunti come se fosse a una scuola di cucina. "Lo zucchero... se lo abbiamo quello normale. Oppure a velo. Poi?". E l'assistente ...Alcuni esempi includono dati geografici per prestazioni, personalizzazione dei contenuti e pubblicità basata sui tuoi interessi. Per ulteriori informazioni sugli scopi della pubblicità o sui fornitori ...