Zingaretti finisce nell'angolo tra l'appalto fantasma e i guai dei suoi colonnelli (Di domenica 26 aprile 2020) Antonella Aldrighetti I pm indagano sull'acquisto da 35 milioni Nel mirino il capo della Protezione civile Lazio Roma Se al Nazareno le facce dei dirigenti del Pd appaiono cupe e preoccupate dall'inchiesta della Procura di Roma che ha investito la Regione Lazio sull'affidamento diretto per l'acquisto di 35 milioni di euro di mascherine diversamente, attorno al capo politico del partito, la sua giunta cerca di fare quadrato. Le file sono serrate e compatte a indicare che il governatore Nicola Zingaretti non ha nulla a che fare con la scelta della Eco.Tech Srl tantomeno con quella del fideiussore Andrea Battaglia Monterisi rinviato a processo per camorra. Il j'accuse potrebbe essere rivolto al capo della Protezione civile del Lazio Carmelo Tulumello fino a indurlo alle dimissioni. Del resto è lui il firmatario di tutte le determinazioni dirigenziali che hanno investito ...

