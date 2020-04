UFFICIALE - Il Premier Conte annuncia | Dal 4 allenamenti consentiti senza assembramenti

(Di domenica 26 aprile 2020) IlGiuseppe, in conferenza stampa, ha ufficializzato il via aglidal 4 maggio: "Ci si potrà allontanare dal proprio domicilio, ma rispettando la distanza di due metri, mentre per semplice atti ...

tuttonapoli : UFFICIALE - Il Premier Conte annuncia: 'Dal 4 maggio allenamenti consentiti senza assembramenti' - BeccaroEnrico : RT @GAngrilli: Giuseppe Conte fuorilegge. Renato Farina: 'Ufficiale, il premier è un pericolo pubblico' - RenatoBotRT : RT @GAngrilli: Giuseppe Conte fuorilegge. Renato Farina: 'Ufficiale, il premier è un pericolo pubblico' - GAngrilli : Giuseppe Conte fuorilegge. Renato Farina: 'Ufficiale, il premier è un pericolo pubblico' - marikamoreschi : RT @Sententia_it: #BreakingNews: Ufficiale, il #lockdown non andrà oltre il 4 Maggio. A comunicarlo è il premier #Conte sulle sue pagine uf… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Premier

StadioSport.it

Il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha ufficializzato il via agli allenamenti dal 4 maggio senza assembramenti: "Ci si potrà allontanare dal proprio domicilio, ma rispettando la distanza ...I giocatori potranno tornare in campo individualmente, poi possibili sessioni di gruppo dal 18 maggio. Per l'ok al campionato serve aspettare.