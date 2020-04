Spadafora | «Protocollo Serie A non sufficiente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 aprile 2020) Il ministro dello Sportha commentato ilstilato dalla FIGC per la ripresa del campionato diA Il ministro dello Sport Vincenzoè intervenuto durante il programma televisivo Che tempo che fa, su Rai2, soffermandosi suldella FIGC per la ripresa dellaA. «Dal 18 maggio, ma nella misura in cui ci siano le condizioni. Alcuni hanno trasformato questo “vedremo” del Governo in un’incapacità di decidere o penalizzare il calcio. È una ripresa graduale ed è necessario avere dei protocolli rigidi. Il comitato tecnico scientifico ha valutato che ilFIGC non è ancorae ha bisogno di valutazioni». Leggi su Calcionews24.com