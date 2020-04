Sondaggi elettorali: cresce la fiducia in Conte e nel Ministro Speranza. Crollo della Lega (Di domenica 26 aprile 2020) Le ultime intenzioni di voto registrate da Ipsos parlano di un Crollo della Lega: -5,7% di consensi per il Carroccio in un solo mese. Su Conte, Speranza e Franceschini I dati Contenuti nei Sondaggi elettorali realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera fanno notare che- rispetto alle rilevazioni di marzo- la Lega di Salvini … L'articolo Sondaggi elettorali: cresce la fiducia in Conte e nel Ministro Speranza. Crollo della Lega NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Sondaggi politici elettorali oggi 26 aprile 2020 : il centrodestra scende sotto il 50 per cento per la prima volta quest’anno

