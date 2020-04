Si potrà andare a correre dal 4 maggio? Via libera allo jogging, le nuove direttive del Governo (Di domenica 26 aprile 2020) jogging e attività fisica sì ma non in gruppo. Questa la sostanza dei provvedimenti annunciati oggi dal Governo per il 4 maggio prossimo. Da quel giorno si potrà tornare a correre senza rispettare la distanza dei 200 metri da casa a patto che venga rispettato il distanziamento sociale tra uno e due metri. “Per una graduale ripresa delle attività sportive – ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle federazioni, ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti. Dunque allenamenti a porte chiuse per le discipline individuali“. Sarà possibile andare nei parchi pubblici, in ville e giardini ma l’accesso sarà ... Leggi su oasport Si potrà andare al mare e in vacanza in estate? Conte : “Stiamo lavorando al programma per gli stabilimenti balnerari”

Fase 2 - si potrà andare a trovare i parenti stretti - ma con autocertificazione. Feste private vietate

Coronavirus - per l'estate arriva il bikini con la mascherina coordinata : "Con l'obbligo della mascherina - al mare si potrà andare così"

matteograndi : Riaprono i parchi, ma ci si potrà muovere soltanto per stato di necessità e per andare a trovare i parenti. Quindi… - Pinucciosono : Fase due. parte la manovra economica. Si potrà andare a chiedere la paghetta al nonno - matteograndi : Quindi nella fase 2 restano le autocertificazioni e si potrà andare a correre. In pratica la fase 2 è solo una fase 1 che ce l’ha fatta. - mary1966n : @LauraCarrese Però non potrà essere una cosa abituale. La coda per la spesa vada, è necessaria. Ma chi vuole fare l… - rosariarenna : RT @Pinucciosono: Fase due. parte la manovra economica. Si potrà andare a chiedere la paghetta al nonno -

