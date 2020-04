Scuole chiuse fino al termine dell’anno scolastico Ma l’Esame di Maturità orale sarà in

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) “Gli studenti non torneranno sui banchia settembre. Il Governo sta lavorando per definire le modalità per far svolgere in presenza, ma in piena sicurezza l’Esame di Maturità“, è questo il messaggio che arriva dal Premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, in cui è stato dato il via alla Fase-2 dell’emergenza sanitaria in Italia. Di fatto, il Presidente del Consiglio non ha fatto altro che confermare quanto già si sapeva sull’argomento “scuola”. Non ci sarà un rientro anticipato sui banchi, la campanella non tornerà a suonare il prossimo 18 maggio e gli studenti proseguiranno l’attività didattica attraverso le lezioni on-line a cui ormai si sono abituati in questi due mesi. La pandemia non garantisce un ritorno a scuola in totale serenità e ...