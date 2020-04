Sciame sismico nell’area flegrea, il bradisismo va avanti dal 2005: altre due crisi negli anni ’70 e ‘80 (Di domenica 26 aprile 2020) Ieri notte, 34 scosse di terremoto nell’arco di circa quattro ore hanno svegliato la popolazione di Campi Flegrei, in provincia di Napoli. negli ultimi sei mesi, lo Sciame registrato ieri e’ stato tra i piu’ intensi e con la sequenza piu’ numerosa. L’evento di maggiore intensità e’ stato registrato alle ore 4,59 con magnitudo 3,1 della scala Richter a profondita’ di 3 km nella zona dell’epicentro, localizzata tra la Solfatara e Pisciarelli. La scossa, preceduta e seguita da altre fino alle 7,30 di questa mattina, si e’ annunciata con altri due eventi avvertiti distintamente dalla popolazione alle 4,16 di magnitudo 2,0 a profondita’ di 5 km e alle 4,41 di magnitudo 2,5 a 2 km di profondita’. L’evento delle 4,59 ha creato il maggior panico tra la popolazione, facendo riversare molta gente in strada ... Leggi su meteoweb.eu Terremoto Solfatara : sciame sismico nella notte nell’area flegrea

