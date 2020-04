Passeggiate in spiaggia o tuffi in mare, come comportarsi sul litorale romano: i Comuni con il divieto di “accedere in spiaggia” (Di domenica 26 aprile 2020) Si è diffusa nella giornata di ieri la notizia, anche se in realtà le indicazioni risalgono allo scorso 10 aprile, in merito alla possibilità di recarsi in spiaggia per chi vive in prossimità del mare. Una possibilità, c’è da dire, non concessa a tutti in Italia in quanto, come si legge nelle indicazioni del Ministero dell’Interno, «sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali». In pratica eventuali ordinanze comunali o Regionali possono far venir meno questa possibilità. E’ il caso questo del litorale romano dove in molti Comuni è stato imposto il divieto, fino al 3 maggio 2020, di accedere in qualsiasi caso alle spiagge. Questi alcuni Comuni del litorale romano dove vige il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 aprile 2020) Si è diffusa nella giornata di ieri la notizia, anche se in realtà le indicazioni risalgono allo scorso 10 aprile, in merito alla possibilità di recarsi inper chi vive in prossimità del. Una possibilità, c’è da dire, non concessa a tutti in Italia in quanto,si legge nelle indicazioni del Ministero dell’Interno, «sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali». In pratica eventuali ordinanze comunali o Regionali possono far venir meno questa possibilità. E’ il caso questo deldove in moltiè stato imposto il divieto, fino al 3 maggio 2020, di accedere in qualsiasi caso alle spiagge. Questi alcunideldove vige il ...

