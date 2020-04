Parigi-Roubaix 1966: quando Felice Gimondi domò le pietre e vinse da padrone (Di domenica 26 aprile 2020) C’è stato un tempo, prima dell’avvento di Eddy Merckx, durante il quale a rivestire i panni di “cannibale” era Felice Gimondi. Il corridore di Sedrina, passato alla storia come uno dei giganti del ciclismo novecentesco, fece il proprio debutto tra i professionisti nel 1965 e, oltre a posizionarsi terzo al Giro d’Italia, stupì il mondo mettendo subito le mani sulla corsa più prestigiosa, il Tour de France. L’anno successivo Gimondi diede seguito al proprio dominio iscrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della Parigi-Roubaix: un successo senza discussioni, in cui l’azzurro sembrò praticare un altro sport in confronto agli altri 133 ciclisti che parteciparono alla kermesse. Fu l’unica affermazione di Gimondi nella celeberrima “regina delle classiche” e fu l’unica sua vittoria sul ... Leggi su oasport Parigi-Roubaix 1951 : Antonio Bevilacqua - l’apoteosi in solitaria di un grande pistard

