Mara Venier e Iginio Massari ridanno la ricetta della crostata a Domenica IN (Di domenica 26 aprile 2020) Qualcuno si era perso la ricetta della crostata perfetta vista nella puntata di Domenica IN di Domenica scorsa? Oggi Mara Venier, dopo quello che è accaduto la scorsa settimana, ha deciso di ridare al pubblico di Domenica IN, a grande richiesta, la ricetta della crostata che Iginio Massari e Debora avevano preparato insieme settimana scorsa. Purtroppo il collegamento non era stato dei migliori e il pubblico a casa aveva avito difficoltà nel prendere appunti. Ma oggi ci ha pensato Mara Venier, con tanto di grafica ben precisa, a fare il punto della situazione con Iginio e Debora di nuovo in collegamento per la ricetta della crostata! Noi in ogni caso avevamo già preso appunti settimana scorsa ( qui trovate la ricetta della crostata di Iginio). Domenica IN Mara PRENDE APPUNTI E DA’ LA ricetta della crostata La puntata di Domenica In di oggi 26 ... Leggi su ultimenotizieflash Domenica In - Mara Venier annuncia : “Spero che Stefano Magnanensi…”

