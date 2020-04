Lombardia, uno studio avverte: oltre 40mila a lavoro con sintomi (Di domenica 26 aprile 2020) Anche la Regioni Lombardia si appresta a tornare alla normalità. Ma uno studio della regione avverte la presenza di oltre 40mila lavoratori con sintomi. Anche la regione Lombardia, centro dell’epidemia da Coronavirus si appresta ad organizzare la fase 2. Nella regione lombarda cresce l’apprensione visto che i malati da Covid-19 sono ancora 71.256, mentre i … L'articolo Lombardia, uno studio avverte: oltre 40mila a lavoro con sintomi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Indice di contagio - la classifica delle regioni. La peggiore non è la Lombardia (ma nessuno lo dice)

Coronavirus - correlazione tra aumento di contagi e ondate di freddo : “il caso Lombardia” in uno studio dell’Università della Calabria

Coronavirus - uno studio spiega la correlazione tra alto tasso di mortalità e inquinamento in Lombardia (Di domenica 26 aprile 2020) Anche la Regione si appresta a tornare alla normalità. Ma uno studio della regione avverte la presenza di lavoratori con sintomi. Anche la regione, centro dell'epidemia da Coronavirus si appresta ad organizzare la fase 2. Nella regione lombarda cresce l'apprensione visto che i malati da Covid-19 sono ancora 71.256, mentre i …

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia uno Lombardia, uno studio avverte: oltre 40mila a lavoro con sintomi Inews24 Riaprono i mercati all’aperto: tra le misure il controllo della febbre all’accesso

L’ordinanza di Regione Lombardia sui mercati Tornando alla riapertura dei mercati comunali all’aperto di generi alimentari. In sostanza le amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati ...

Coronavirus, bollettino 25 aprile: raddoppia calo dei malati, sono 680 in meno. Ancora 415 morti

Di questi, 724 sono in Lombardia, 32 in meno rispetto a ieri ... partecipato e quella che è stata scelta offre la “migliore soluzione oggi esistente sul mercato”. Test dell’infermiere: ne hai uno che ...

