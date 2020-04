LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | Giuseppe Conte | “Prezzo calmierato delle

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 10.10 In Gran Bretagna sono previste due settimane di quarantena per chi arriverà dall’estero. 10.00 In Spagna i minori di 14 anni potranno uscire in strada un’ora al giorno tra le 9 e le 19, rimanendo nel raggio di un chilometro da casa e accompagnati da un adulto. 09.50 Chi abita in località di mare o di lago potrà fare il bagno già da oggi. 09.40 Il Governo intende cancellare l’Iva sui Dpi (Dispositivi di protezione individuale) necessari a contrastare il contagio da ...