Juve, con Higuain è finita. Nuovo scambio per arrivare a un obiettivo per l'attacco (Di domenica 26 aprile 2020) La storia d'amore tra la ​Juventus e ​​Gonzalo Higuain è finita. Il centravanti argentino ora si trova in Argentina e non vuole rientrare in Italia ma al momento il caso, almeno in via ufficiale, non esiste perché la Juve non ha richiamato i suoi giocatori in Italia. Secondo La Stampa però, il ciclo del Pipita è terminato. Il centravanti argentino dovrà trovare una nuova squadra: l'avventura di Gonzalo a Torino è finita sia per motivi anagrafici che comportamentali. La Juventus sta lavorando... Leggi su 90min Rugani Juventus - un club avvia i contatti : addio imminente?

