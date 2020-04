Inter-Kumbulla, i nerazzurri hanno un piano: possibile prestito annuale all'Hellas (Di domenica 26 aprile 2020) L'​Inter riflette sul futuro di Diego Godin. Il centrale uruguaiano non ha mai pienamente convinto fin qui in questa stagione e tenuto conto dei suoi 34 anni e del suo pesante ingaggio i nerazzurri in estate potrebbero liberarsi di lui. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano Tuttosport nel caso in cui l'Inter in estate decidesse di cedere l'ex difensore dell'Atletico Madrid i nerazzurri potrebbero fiondarsi su Marash Kumbulla per rimpiazzarlo. Il difensore classe... Leggi su 90min TUTTOSPORT – “Marash Kumbulla va all’Inter : ciao ciao Napoli”

PRIMA PAGINA - Tuttosport : "Kumbulla va all'Inter : ciao ciao Napoli"

Calciomercato Inter : affondo per Kumbulla - i nerazzurri vicini al difensore (Di domenica 26 aprile 2020) L'​riflette sul futuro di Diego Godin. Il centrale uruguaiano non ha mai pienamente convinto fin qui in questa stagione e tenuto conto dei suoi 34 anni e del suo pesante ingaggio iin estate potrebbero liberarsi di lui. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano Tuttosport nel caso in cui l'in estate decidesse di cedere l'ex difensore dell'Atletico Madrid ipotrebbero fiondarsi su Marashper rimpiazzarlo. Il difensore classe...

FabrizioRomano : L’Inter è in vantaggio per Marash Kumbulla, ci lavora da gennaio: si tratta ancora per chiudere l’affare con il Ver… - DiMarzio : #Calciomercato, l’ #Inter accelera per arrivare a #Kumbulla - Notiziedi_it : Inter-Kumbulla, i nerazzurri hanno un piano: possibile prestito annuale all’Hellas - ApCalciomercato : Kumbulla: l’Inter sta preparando un nuovo piano per il difensore - PianetaMilan : #Calciomercato @Inter - Avanti tutta per #Kumbulla: le ultime - #Inter -