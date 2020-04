Conte svela la Fase 2: “Rispettare le distanze per non far risalire la curva” (Di domenica 26 aprile 2020) Il premier ha svelato i dettagli della Fase 2. “Nessun party privato in casa, distanze sociali aumentate a 2 metri per attività sportive”, dice Conte. “Prezzi fissi per le mascherine”. Giuseppe Conte annuncia l’ingresso nella Fase 2. Il presidente del Consiglio, nel tanto atteso discorso pubblico, ha fatto capire che ora inizia la Fase in … L'articolo Conte svela la Fase 2: “Rispettare le distanze per non far risalire la curva” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Conte svela i dettagli della Fase 2 : “Rispettare le distanze per non far risalire la curva”

