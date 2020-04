Beppe Convertini la confessione dolorosa del conduttore “Un momento drammatico”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 26 aprile 2020) Ildi Linea Verdeparla deldrammatico che stiamo vivendo, lui sta vivendo la quarantena lontano dalla famiglia, ma presto spera di poter riabbracciare i suoi cari Non si è fermato di lavorare con il suo programmadi Linea Verde, anche durante la quarantena ha proseguito. Il, insieme alla collega Ingrid Muccitelli, ha dunque mandato avanti la trasmissione con tutte le precauzioni richieste.in questo periodo ha vissuto lontano dalla famiglia, lui in fatti è a Roma mentre la sua famiglia è in Puglia. In un’intervista rilasciata al periodico ‘Mio’ ha raccontato che quanto stiamo vivendo è qualcosa di molto negativo, tuttavia rispettare le regole è fondamentale. E’ da questo che si potrà ricominciare a parlare di uscita dal tunnel, e le ...