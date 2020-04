Zingaretti | «Bella ciao | grazie ai partigiani»

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 25 aprile 2020) Per ricordare chi ha lottato per la nostra libertà. Oggi più che mai». Il segretario del Pd Nicolaieri mattina ha reso omaggio a Roma ai caduti della Resistenza, a Porta San Paolo. Con lui – ma a distanza come da decreto – il presidente dell’Anpi provinciale Fabrizio De Sanctis. Poi ha invitato tutti a cantare «» dalle finestre per il flash mob lanciato dall’Anpi L'articolo: «ai» proviene da il manifesto.