Usare Skype in quarantena a 100 anni (Di sabato 25 aprile 2020) Lei, Paola Pisano, ha 43 anni e dallo scorso settembre è il ministro dell’Innovazione della Repubblica italiana; lui, Sergio Lepri, ha compiuto 100 anni pochi giorni dopo l’insediamento del governo, dato che la data di nascita sulla sua carta d’identità segna il 24 settembre 1919, ed è stato per 30 anni l’animatore e la guida dell’agenzia Ansa. I due sono i protagonisti di un confronto da remoto sul tema dell’uso della tecnologia nella terza età, troppo spesso relegato a pregiudizi e malintesi. Nell’era della grande quarantena, ha detto Pisano, le nuove tecnologie “aiutano a risolvere i problemi della vita quotidiana e permettono di continuare ad avere un rapporto con familiari ed amici”. E Sergio Lepri è certamente un esempio virtuoso, in tal senso: a quasi 101 anni d’età usa ... Leggi su wired (Di sabato 25 aprile 2020) Lei, Paola Pisano, ha 43e dallo scorso settembre è il ministro dell’Innovazione della Repubblica italiana; lui, Sergio Lepri, ha compiuto 100pochi giorni dopo l’insediamento del governo, dato che la data di nascita sulla sua carta d’identità segna il 24 settembre 1919, ed è stato per 30l’animatore e la guida dell’agenzia Ansa. I due sono i protagonisti di un confronto da remoto sul tema dell’uso della tecnologia nella terza età, troppo spesso relegato a pregiudizi e malintesi. Nell’era della grande, ha detto Pisano, le nuove tecnologie “aiutano a risolvere i problemi della vita quotidiana e permettono di continuare ad avere un rapporto con familiari ed amici”. E Sergio Lepri è certamente un esempio virtuoso, in tal senso: a quasi 101d’età usa ...

an_merlin : Dopo settimane ad usare #teams … dover usare #skype non è una proprio una bella esperienza ?? - Biagio71To : @Giusi11759961 Sì, è la piattaforma ufficiale del ministero e dobbiamo usare quella: non più Skype o Zoom (che era… - Bobetta2 : @lorepregliasco Diirei Teams, stabile e facile da usare. Skype è la morte. - kikaweb : Ho appena scoperto che anche Skype permette di usare un background personalizzato quindi da oggi i miei contatti mi… - stormandfire91 : @Whatsubtext è che ci teneva proprio a farlo insieme a noi XDD ma si ostina anche a usare Skype che non ha una male… -

Ultime Notizie dalla rete : Usare Skype Come usare Skype su pc e smartphone DR COMMODORE Come cambiano Facebook, WhatsApp e Instagram ai tempi del coronavirus

Di seguito vi proponiamo una serie di articoli correlati all’argomento: Come funziona Google Hangouts Meet nel dettaglio Come effettuare videochiamate di gruppo con Skype Come funzionano le chiamate e ...

Skype introduce gli sfondi nelle videochiamate. Ecco come cambiarlo sul proprio account

Clicca per ingrandire. Per cambiare lo sfondo della video chiamata su Skype bisogna innanzitutto aggiornare l?app all?ultima versione disponibile per Windows, Mac e Linux. Le video chiamate sono oggi ...

Di seguito vi proponiamo una serie di articoli correlati all’argomento: Come funziona Google Hangouts Meet nel dettaglio Come effettuare videochiamate di gruppo con Skype Come funzionano le chiamate e ...Clicca per ingrandire. Per cambiare lo sfondo della video chiamata su Skype bisogna innanzitutto aggiornare l?app all?ultima versione disponibile per Windows, Mac e Linux. Le video chiamate sono oggi ...