Rampelli ricorda Buontempo | “Il mio maestro | sempre dalla parte dei deboli”

(Di sabato 25 aprile 2020) A sette annimorte di Teodoro, riceviamo da Fabioun suo ricordo. Teodoroè stato un po’ il miodei più deboli,pronto a sfidare la piazza, la strada, la borgata, le fabbriche,alfiere delle più grandi battaglie per la giustizia sociale e per l’ambiente. Era amato anche nei salotti buoni, li frequentava e gli volevano bene per la sua schiettezza e umanità, ma non si è mai fatto condizionare da nessuno, né dai capi bastone né da potenti ricconi che andavano a comprarsi il politico di turno. Questa è stata la sua forza, questo il suo messaggio: parlare con tutti e guidare la causa degli ultimi, soccorrere i più fragili, difendere l’ambiente che, da buon abruzzese di Carunchio, adorava. Fu il primo Direttore Responsabile della rivista ...