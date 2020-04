“Presidente riapra la scuola”/ Bimba di terza elementare scrive lettera a Mattarella (Di sabato 25 aprile 2020) Bimba di terza elementare scrive lettera al presidente Mattarella, chiedendogli di riaprire la scuola: “La prego, non ci sto capendo più nulla” Leggi su ilsussidiario (Di sabato 25 aprile 2020)dial presidente, chiedendogli di riaprire la scuola: “La prego, non ci sto capendo più nulla”

infoitinterno : La letterina di una bimba a Mattarella: 'Presidente, riapra le scuole' - anna_pia_cossu : @GiuseppeConteIT Per favore, Presidente, non riapra al gioco d’ azzardo; quella è una attività da chiudere - Angystarb : RT @FrancescaDN1790: @GiuseppeConteIT Presidente, non riapra il 4 Maggio. Da quando si parla di “fase 2” la gente sta uscendo di più, molti… - dErOMANTIc : Signor Presidente, la prego, riapra tutto non vorrei che si muoia d'inedia o mancanza di aperitivi. Più che altro… - FrancescaDN1790 : @GiuseppeConteIT Presidente, non riapra il 4 Maggio. Da quando si parla di “fase 2” la gente sta uscendo di più, mo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Presidente riapra Coronavirus: Sala, 'a Milano non ci dicano 48 ore prima che si riapre' Affaritaliani.it