Arrivano buone notizie da Montpellier. Junior Sambia, il calciatore francese di 23 anni, positivo al coronavirus, è uscito dal coma artificiale e adesso respira da solo. Non è più intubato. Ovviamente è ancora sotto osservazione, ma non ha bisogno di aiuti artificiali. Sambia in un primo momento era stato trovato negativo al covid-19 nonostante avesse problemi respiratori. C'è voluto un secondo tampone per accertarne la positività. La sua vicenda l'abbiamo riportata – da L'Equipe – in questi due articoli. Il primo e il secondo con le dichiarazioni del suo procuratore. L'articolo Migliora il calciatore del Montpellier Sambia: è fuori dal coma, respira da solo ilNapolista.

