L' amministrazione di sostegno

(Di sabato 25 aprile 2020) Le finalità dell'diChi può beneficiare dell'diCome si richiede l'diCome viene scelto l'amministratore di?Revoca dell'diLe finalità dell'diTorna su Con l'introduzione della figura dell'Amministratore dinel codice civile italiano, ad opera della legge n. 6/2004, si è voluto offrire una tutela efficace a persone che, pur non essendo nella condizione di dover essere interdette o inabilitate, non sono comunque in grado di adempiere in completa autonomia alle funzioni della vita quotidiana. In particolare, l'articolo 1 della citata Legge 6/2004 recita che la funzione dell'diè quella di "tutelare ... le persone prive in tut...