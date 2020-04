Gatto cammina lentamente vicino al suo amico con le stampelle

Leggi su bigodino

(Di sabato 25 aprile 2020) Questo dolce e tenero gattino non abbandona mai il suo grandeumano, anche se sta affrontando un periodo di difficoltà. Ed ecco che se lui è costretto are lento lento con le, il micio ci mette accanto a lui ealtrettanto. Ma non lo lascia solo. Gerard Keane e Mitcho sono proprio inseparabili. Hanno vissuto insieme per 16 anni e sono grandi amici. E come tutti i vecchi amici, non riescono proprio a stare separati. Fanno praticamente tutto insieme e guai a chi osa dire qualcosa. E quando diciamo tutto, intendiamo proprio tutto tutto. Anche il pisolino del pomeriggio. Poche settimane fa, però, la coppia di amici è stata separata per forza. Lui ha avuto un incidente, è caduto e si è rotto l’anca ed è dovuto stare a lungo in ospedale, per sottoporsi a un intervento chirurgico per rimettersi in ...