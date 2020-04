Coronavirus | Regno Unito | l’esercito dà ai militare un repellente per insetti contro il

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) L’esercito britannico verrà rifornito di unperdi origine vegetale perché i militari si proteggano dal contagio da Covid-19. Il ministro della Difesa ha confermato che prevede di acquistare scorte di un prodotto contenente l’estratto di olio di eucalipto citrato, anche se non è affatto documentato che sia efficaceil virus. La notizia arriva dopo le polemiche in Usa seguite ai consigli di Donald Trump di farsi trasfusioni di un disinfettante per prevenire il contagio. Il Public Health England ha fatto sapere che le guide del governo non prevedono di utilizzare questo tipo di sostanze, che del resto non sono neanche previste nelle linee-guida dell’Oms visto che non c’e’ alcuna evidenza che il virus possa essere trasmesso dalle zanzare.L'articolo: l’esercito dà ai ...