Coronavirus, negli USA quasi un milione di contagi ma New York inizia a sperare: calano morti, contagi e ricoveri. 650 positivi in un carcere americano (Di sabato 25 aprile 2020) Gli Stati Uniti si avvicinano al milione di contagi e superano quota 53.000 morti a causa del Coronavirus. Ma New York, epicentro dell’epidemia in America, comincia a sperare. I 422 morti nelle 24 ore prima del weekend sono il dato piu’ basso dal primo aprile, e portano il bilancio complessivo delle vittime nello stato a oltre 17.000. Continua a calare anche il numero dei casi (una media di 6.000 al giorno contro gli 11.000 di inizio mese) e dei ricoveri (il 25% in meno rispetto al picco del 13 aprile). Ancora presto pero’ per abbassare la guardia, ha sottolineato il governatore Andrew Cuomo, che con un decreto ha ordinato a tutte le farmacie indipendenti di effettuare test diagnostici. Foto di Tasos Katopodis / Getty Images Sono 5 milioni quelli finora condotti in tutti gli Stati Uniti, esulta su Twitter Donald Trump, enfatizzando come quanto fatto in America ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 813 nuovi decessi solo negli ospedali in Regno Unito nelle ultime 24 ore

