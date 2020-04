Coronavirus | Ministro Catalfo | “Nel decreto di aprile reddito di emergenza per i

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) “Fin dall’inizio di questa, comedel Lavoro e delle Politiche Sociali sto facendo tutto il possibile per dare risposte a milioni di lavoratori e famiglie. È un impegno che sto portando avanti con grande e ferma determinazione: lo devo al nostro Paese. Nei prossimi giorni, agli interventi che come Governo abbiamo già messo in campo, si aggiungeranno quelli del, con il quale non solo rinnoveremo le misure già previste nel Cura Italia – dagli ammortizzatori sociali ai congedi parentali e voucher babysitter per i genitori con figli – ma tuteleremo anche altre categorie come colf e badanti e introdurremo ildiper dare un aiuto concreto a tutti i cittadini più in difficoltà“. Lo scrive Nunziasu Facebook. “In questa delicata fase che stiamo attraversando, ...