Come la Lombardia manda ancora nelle RSA i pazienti ex-COVID-19

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che Regione Lombardia sta ancora mandando i pazienti ex-COVID-19 nelle RSA: Al Santa Margherita di Pavia, istituto di riabilitazione e di cura geriatrica, nelle settimane scorse sono arrivati a contare fino a 20 contagiati, tra i circa 200 anziani ricoverati. La situazione ora sta piano piano rientrando, ma il telefono dell'i s ti t ut o continua a squillare. "È l'Ats che chiama tutti i giorni", racconta Maurizio Niutta, direttore amministrativo del Santa Margherita. "Monitorano le strutture del territorio per verificare se le nostre condizioni, essendo migliorate, sono idonee a ricevere pazienti COVID sulla base della deliberadell'8 marzo.Ma qui noi, voglio chiarirlo subito, non abbiamo avuto né ordini né pressioni…". È Priamo, la piattaforma digitale della Regione che collega ...

Come la Lombardia ha costretto le RSA a riaprire durante l’emergenza Coronavirus

