Bari | H&m di via Sparano non riaprirà più

Nessuno se lo aspettava che un megastore come "H& M" potesse annunciare la chiusura definitiva della sede di Bari in via Sparano. E' stata la direzione aziendale che lo ha comunicato certamente come conseguenza dell'effetto Coronavirus. Il segretario della Uiltucs Puglia , Marco Dell'Anna ha immediatamente chiesto un incontro urgente con l'azienda in video conferenza. Marco Dell'Anna ha dichiarato: "Abbiamo appreso in queste ore, con non poco stupore, della vostra decisione di procedere alla chiusura del negozio di Bari sebbene ad oggi non vi fossero ufficialmente indicatori economici negativi tali da presupporre provvedimenti simili, con potenziali conseguenze pesantissime ai danni dei livelli occupazionali esistenti". A rischio sono 50 dipendenti e il bilancio sarebbe pesantissimo.

Un annuncio arrivato come doccia fredda, alla vigilia della Liberazione. Il mega store "H&m" di via Sparano a Bari potrebbe presto chiudere, o almeno questa è la prospettiva comunicata dalla direzione ...

Puglia Creativa presenta il 23 aprile h.18 O.D.E. Atelier

Puglia Creativa grazie al Comune di Bari e al bando “URBIS – PON METRO 2014-2020”, con il progetto Atelier O.D.E. ha istituito uno sportello dedicato alle imprese culturali e creative che ...

Un annuncio arrivato come doccia fredda, alla vigilia della Liberazione. Il mega store "H&m" di via Sparano a Bari potrebbe presto chiudere, o almeno questa è la prospettiva comunicata dalla direzione ...