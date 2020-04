Autocertificazione addio, dopo il 4 maggio libera uscita: obbligatoria solo per spostamenti tra regioni (Di sabato 25 aprile 2020) Sotto il segno della prudenza, portata avanti dal ministro della salute Roberto Speranza, è ormai pronto il decreto che inaugura la fase 2. Mancano dei dettagli, ma dal 4 maggio 2020 gli Italiani potranno tornare a muoversi senza più bisogno dell’Autocertificazione. Il modulo rimarrà obbligatorio soltanto per gli spostamenti tra una regione e l’altra. Questa sembra essere l’ipotesi al vaglio del governo, che testerà in questo modo il senso di responsabilità dei cittadini stessi. E se ci sarà una seconda ondata dipenderà da questi, che però non troveranno fuori il paese come l’avevano lasciato prima del lockdown. Restano, infatti, in piedi in Italia le regole del distanziamento sociale e l’uso di dispositivi come le mascherine e i guanti. Autocertificazione addio, dopo il 4 maggio libera ... Leggi su urbanpost Coronavirus - addio all’autocertificazione e ok agli spostamenti

Filtrano i dettagli della "Fase 2" : addio autocertificazione - tornano incontri - bici e corsa

Dal 4 maggio addio all’autocertificazione (Di sabato 25 aprile 2020) Sotto il segno della prudenza, portata avanti dal ministro della salute Roberto Speranza, è ormai pronto il decreto che inaugura la fase 2. Mancano dei dettagli, ma dal 42020 gli Italiani potranno tornare a muoversi senza più bisogno dell’. Il modulo rimarrà obbligatorio soltanto per gli spostamenti tra una regione e l’altra. Questa sembra essere l’ipotesi al vaglio del governo, che testerà in questo modo il senso di responsabilità dei cittadini stessi. E se ci sarà una seconda ondata dipenderà da questi, che però non troveranno fuori il paese come l’avevano lasciato prima del lockdown. Restano, infatti, in piedi in Italia le regole del distanziamento sociale e l’uso di dispositivi come le mascherine e i guanti.il 4...

Corriere : Fase 2, verso l’addio a moduli di autocertificazione. I musei riapriranno il 18 maggio - allgoalsnapoli : Liberi dal 4 maggio di girare all’interno della propria Regione, senza più l’obbligo di compilare l’autocertificazi… - bnotizie : Coronavirus e Fase 2, verso l`addio all`autocertificazione - Giornale di brescia - peppe844 : RT @LaDeadelmiele: Addio all’autocertificazione per uscire di casa, dal 4 maggio sarà necessaria solo per viaggiare | BlogSicilia – Ultime… - LaDeadelmiele : Addio all’autocertificazione per uscire di casa, dal 4 maggio sarà necessaria solo per viaggiare | BlogSicilia – Ul… -