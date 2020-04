Antivirus | la puntata speciale di Petrolio stasera su Rai2

(Di sabato 25 aprile 2020) Il prossimo episodio di, sempre parte della serie, ci racconta la Liberazione dal nuovo nemico dell'Italia, stavolta invisibile. Continua la serie didal titoloin prima serata, ma in occasione del 25 aprile e del 75esimo anniversario della Liberazione, il programma offrirà unain ondasualle 21.05. Il 25 aprile 1945 l'Italia è libera dal nazifascismo. Il 25 aprile 2020 l'Italia insegue, insieme al resto del mondo, una diversa liberazione, combattendo una guerra contro un nemico invisibile di cui ancora non conosciamo tutte le armi. Il coronavirus ha cambiato radicalmente la nostra vita. Per la prima volta cambia il nostro modo di stare insieme e le piazze della Liberazione saranno vuote, ...

MusicTvOfficial : #PetrolioAntivirus, 25 aprile 2020: anticipazioni puntata con @astro_luca Parmitano e Gorini ???? - zazoomblog : Petrolio-Antivirus su Rai2 puntata speciale sul 25 Aprile: temi e anticipazioni - #Petrolio-Antivirus #puntata… - LauraFrigerio : Petrolio-Antivirus: gli ospiti della nuova puntata - italiaserait : Petrolio-Antivirus su Rai2, puntata speciale sul 25 Aprile: temi e anticipazioni - Webl0g : Petrolio Antivirus, 25 aprile 2020: anticipazioni puntata con Parmitano e Gorini -

Ultime Notizie dalla rete : Antivirus puntata

Petrolio Antivirus torna stasera, sabato 25 aprile 2020, in onda alle 21.05 su Rai2. In occasione del 25 aprile e del 75esimo anniversario della Liberazione, il programma offrirà una puntata speciale ...Continua la serie di Petrolio dal titolo Antivirus in prima serata, ma in occasione del 25 aprile e del 75esimo anniversario della Liberazione, il programma offrirà una puntata speciale in onda ...