Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip torna in Tv: l’annuncio (Di sabato 25 aprile 2020) Adriana Volpe dopo il GF Vip presto alla conduzione di un programma tutto suo: la rivelazione Ormai è da tempo che girano voci sul fatto che Adriana Volpe dovrebbe condurre un programma tutto suo una volta finita la sua esperienza come concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Addirittura c’è chi ha detto che avrebbe condotto al fianco di Michele Cucuzza la versione del weekend di Mattino 5 sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma tutte queste voci saranno vere? Adriana Volpe tornerà presto in Tv? A quanto pare sì e a confermarlo è stata proprio lei stessa poco fa in una diretta instagram condivisa con Andrea Montovoli. Difatti Adriana Volpe, a un fan che ha voluto sapere se tornerà o meno in Tv, ha risposto senza tanti giri di parole quanto segue: “Anticipo…Ma presto…Presto che vuol dire presto, ... Leggi su lanostratv ‘Gf Vip 4’ - Adriana Volpe spiega perché sta trascorrendo la quarantena lontano dal marito Roberto Parli (Video)

Adriana Volpe lontana dal marito Roberto Parli/ "Situazione delicata - ma col cuore.."

Adriana Volpe e il marito lontani dopo il GF Vip : lei spiega il perché (Di sabato 25 aprile 2020)il GF Vip presto alla conduzione di un programma tutto suo: la rivelazione Ormai è da tempo che girano voci sul fatto chedovrebbe condurre un programma tutto suo una volta finita la sua esperienza come concorrente dell’ultima edizione delVip. Addirittura c’è chi ha detto che avrebbe condotto al fianco di Michele Cucuzza la versione del weekend di Mattino 5 sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma tutte queste voci saranno vere?tornerà presto in Tv? A quanto pare sì e a confermarlo è stata proprio lei stessa poco fa in una diretta instagram condivisa con Andrea Montovoli. Difatti, a un fan che ha voluto sapere se tornerà o meno in Tv, ha risposto senza tanti giri di parole quanto segue: “Anticipo…Ma presto…Presto che vuol dire presto, ...

imbucatospecial : #gossip #AdrianaVolpe si sfoga con #AntonellaElia dopo il #GFVip Crisi col marito “Situazione delicata perché lui o… - _aaanto_ : Le #momprachallenge di @andreamontovoli sono fighissime. Quella di oggi con Adriana Volpe è stata divertente ?? - teampatrickgf : RT @darveyfeels_: -Quando ti rivedremo in tv con un tuo programma? Adriana: “Presto, prestissimo” CAMPIONI DEL MONDO, LA VOLPE TORNA IN TV… - infoitcultura : Adriana Volpe lontana dal marito Roberto Parli/ 'Situazione delicata, ma col cuore..' - francescap_93 : RT @darveyfeels_: -Quando ti rivedremo in tv con un tuo programma? Adriana: “Presto, prestissimo” CAMPIONI DEL MONDO, LA VOLPE TORNA IN TV… -