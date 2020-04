Uomini e Donne Tina sclera: “Maniaco, truffatori”, e Maria chiarisce subito (Di venerdì 24 aprile 2020) Tina Cipollari, a Uomini e Donne sclero con Gemma Galgani: parole vuote e chat inverosimili Proprio non vuole crederci Tina Cipollari. E in un certo senso fa bene perché sono passati solo pochi giorni dall’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne e già la situazione, questo corteggiamento fatto di parole, è diventata surreale: se … L'articolo Uomini e Donne Tina sclera: “Maniaco, truffatori”, e Maria chiarisce subito proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Tina Cipollari fa piangere Gemma Galgani/ Uomini e Donne : "illusa - sono truffatori.."

Uomini e Donne - il ballo sexy di Gemma per cuore di poeta (VIDEO)

