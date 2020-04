‘Uomini e Donne’ | scoppia di nuovo una coppia del ‘Trono over’ | l’annuncio

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non c’è pace per Pamela Barretta e Enzo Capo. I due, protagonisti del Trono over di Uomini e Donne, avevano lasciato insieme la trasmissione in autunno. Dopo romantici viaggi e dolci dediche sui social, come un fulmine a ciel sereno Pamela aveva annunciato la rottura. Dal canto suo, Enzo aveva dichiarato di voler recuperare il rapporto e così era stato: poche settimane fa, in piena quarantena, i due sembravano essersi chiariti. Ieri, però, è arrivata la conferma della nuova rottura tra i due. Definitiva o no, non ci è dato saperlo, nonostante questa volta Pamela sia apparsa piuttosto categorica nelle sue Instagram Stories: A chi le ha chiesto, dunque, se avrebbe rivisto Enzo al termine della quarantena, come da lui stesso affermato, Pamela è apparsa ironica: Penso che abbia cambiato idea! L’ex dama del dating show, alle domande ...