Unire le forze responsabili per ripartire (Di venerdì 24 aprile 2020) La fase più difficile comincia ora. Si uscirà gradualmente dalla paralisi, secondo modalità che saranno sicuramente criticate, ma che soprattutto devono essere chiare, e già questo è un problema non semplice. Poi ci si troverà davanti alle macerie di un sistema economico e sociale terremotato, e non Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 aprile 2020) La fase più difficile comincia ora. Si uscirà gradualmente dalla paralisi, secondo modalità che saranno sicuramente criticate, ma che soprattutto devono essere chiare, e già questo è un problema non semplice. Poi ci si troverà davanti alle macerie di un sistema economico e sociale terremotato, e non

KevinGr1086 : Batteremo il coronavirus, tutti insieme, ma separati????????????????????????????????????????È ora di unire le forze. - Lilithins : @animainplexi @6000sardine Non si tratta di pagare i nostri debiti ma di unire le forze per aiutare tutti i paesi.… - AntoninoLandi : Le TV italiane di Stato e no, non hanno ancora capito che le Forze dell'ordine Tutte sono FIGLI E FIGLIE della Nost… - habla_con_Gian : RT @WeAreTennisITA: Federer si espone in prima persona per la fusione di ATP e WTA. E aggiunge che sarebbe stato giusto farlo tempo fa. Nad… - CGILModena : La donazione rappresenta un piccolo gesto e che testimonia quanto sia importante unire le forze per riuscire a supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Unire forze Unire le forze responsabili per ripartire Il Foglio Unire le forze responsabili per ripartire

La fase più difficile comincia ora. Si uscirà gradualmente dalla paralisi, secondo modalità che saranno sicuramente criticate, ma che soprattutto devono essere chiare, e già questo è un problema non ...

Coronavirus: il tempo del Travaglio

In un momento in cui bisognerebbe unire le forze per cercare di portare il paese fuori dall’incubo sanitario ed economico in cui è piombato, c’è tra i vari rappresentanti della stampa di sinistra ...

La fase più difficile comincia ora. Si uscirà gradualmente dalla paralisi, secondo modalità che saranno sicuramente criticate, ma che soprattutto devono essere chiare, e già questo è un problema non ...In un momento in cui bisognerebbe unire le forze per cercare di portare il paese fuori dall’incubo sanitario ed economico in cui è piombato, c’è tra i vari rappresentanti della stampa di sinistra ...