Regionali | Nappi “Voto a luglio senza senso | governo nomini commissari”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Votare a, e cioè tra circa 60 giorni, con le persone seriamente preoccupate a far ripartire il proprio lavoro, con i lutti ancora freschi, con i malati ancora convalescenti, con il mondo della sanità spossato, con le mamme che non avranno a chi lasciare i loro bimbi, con il distanziamento sociale che condizionerà i nostri comportamenti e con la naturale paura che attanaglia ancora tanti, è davvero”. Così in una nota Severinodi Il Nostro Posto che prosegue:“Se per De Luca il problema è di non lasciare le Regioni in mezzo al guado, la soluzione equilibrata c’è ed è un’altra. Alla naturale scadenza del suo mandato, ildei commissari che gestiranno le attività amministrative per i mesi occorrenti a garantire la ...