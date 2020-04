Pago e Serena Enardu derisi dai fan, lei sbotta: “Non è un gioco!” (Di venerdì 24 aprile 2020) Pago e Serena Enardu presi in giro dai fan per l’isolamento, lei si infuria: “C’è un fattore importantissimo che è il buon senso” La coppia composta da Pago e Serena Enardu convive felicemente in Sardegna. Tuttavia Pago ha un figlio che vive a Roma e nelle ultime settimane è andato lì per passare del tempo con lui. Da due giorni è rientrato in Sardegna e, come vuole il regolamento della regione, ha iniziato l’isolamento fiduciario. Nonostante sia una cosa molto seria, in questo momento di coronavirus, i fan li hanno presi in giro. Serena Enardu ha dunque avuto uno sfogo: “Mi sono arrivati un sacco di messaggi dove mi hanno scritto Serena stai tranquilla tanto nessuno verrà a controllare. Il discorso è questo, tutti siamo liberi di decidere di seguire le regole o di non seguirle. Poi c’è un ... Leggi su lanostratv Pago e Serena in diretta su Instagram : spuntano dettagli piccanti - rapporti intimi con le mascherine (FOTO)

Pago lascia Serena Enardu e torna dall’ex moglie Miriana Trevisan : è scoppiata la crisi?

Pago in isolamento per 14 giorni - Serena Enardu fa chiarezza : “Per ora sta bene ma…” (FOTO) (Di venerdì 24 aprile 2020)presi in giro dai fan per l’isolamento, lei si infuria: “C’è un fattore importantissimo che è il buon senso” La coppia composta daconvive felicemente in Sardegna. Tuttaviaha un figlio che vive a Roma e nelle ultime settimane è andato lì per passare del tempo con lui. Da due giorni è rientrato in Sardegna e, come vuole il regolamento della regione, ha iniziato l’isolamento fiduciario. Nonostante sia una cosa molto seria, in questo momento di coronavirus, i fan li hanno presi in giro.ha dunque avuto uno sfogo: “Mi sono arrivati un sacco di messaggi dove mi hanno scrittostai tranquilla tanto nessuno verrà a controllare. Il discorso è questo, tutti siamo liberi di decidere di seguire le regole o di non seguirle. Poi c’è un ...

KontroKulturaa : Pago e Serena in diretta su Instagram: spuntano dettagli piccanti, rapporti intimi con le mascherine (FOTO) - - MondoTV241 : Pago e Serena, la crisi bussa dopo il GF VIP? #pago #serenaenardu #gfvip - zazoomnews : Pago lascia Serena Enardu e torna dall’ex moglie Miriana Trevisan: è scoppiata la crisi? - #lascia #Serena #Enardu… - KontroKulturaa : Pago lascia Serena Enardu e torna dall'ex moglie Miriana Trevisan: è scoppiata la crisi? - - zazoomnews : Pago in isolamento per 14 giorni Serena Enardu fa chiarezza: “Per ora sta bene ma…” (FOTO) - #isolamento #giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Pago Serena Serena Enardu e Pago sono in crisi? Lui torna da Miriana Trevisan Lanostratv Pago e Serena Enardu derisi dai fan, lei sbotta: “Non è un gioco!”

Pago e Serena Enardu presi in giro dai fan per l’isolamento, lei si infuria: “C’è un fattore importantissimo che è il buon senso” La coppia composta da Pago e Serena Enardu convive felicemente in ...

Pago lascia Serena per Miriana Trevisan: cosa è successo?

Pago si è allontanato da Serena Enardu per tornare dalla ex moglie Miriana Trevisan: cosa è successo alla coppia di artisti sardi? Dopo aver fatto a pezzi la loro relazione a Temptation Island Vip e ...

Pago e Serena Enardu presi in giro dai fan per l’isolamento, lei si infuria: “C’è un fattore importantissimo che è il buon senso” La coppia composta da Pago e Serena Enardu convive felicemente in ...Pago si è allontanato da Serena Enardu per tornare dalla ex moglie Miriana Trevisan: cosa è successo alla coppia di artisti sardi? Dopo aver fatto a pezzi la loro relazione a Temptation Island Vip e ...