Napoli, caso Zielinski: De Laurentiis risponde con un duro comunicato (Di venerdì 24 aprile 2020) In casa Napoli i fari sono ora puntati su Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco rappresenta il futuro della squadra azzurra e, almeno fino a questa mattina, sembrava che il suo prolungamento di contratto fosse solo una mera formalità. Ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport aveva svelato un succoso retroscena sulla trattativa per il rinnovo tra Zielinski e De Laurentiis. Secondo la Rosea, a gennaio, l'agente del calciatore Bolek al momento di apporre le firme aveva chiesto al... Leggi su 90min Cosa accade se il campionato non finisce? Tutti gli scenari : in un caso Napoli può 'retrocedere' ai preliminari

Assenteisti al Cardarelli? Era solo “sputtanapoli” : il pm ha archiviato il caso

Coronavirus a Napoli - il caso della grigliata nella scuola : dieci vandali finiscono nel mirino (Di venerdì 24 aprile 2020) In casai fari sono ora puntati su Piotr. Il centrocampista polacco rappresenta il futuro della squadra azzurra e, almeno fino a questa mattina, sembrava che il suo prolungamento di contratto fosse solo una mera formalità. Ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport aveva svelato un succoso retroscena sulla trattativa per il rinnovo trae De. Secondo la Rosea, a gennaio, l'agente del calciatore Bolek al momento di apporre le firme aveva chiesto al...

carlaruocco1 : Anche oggi da #Napoli, per il quarto giorno consecutivo, giungono notizie che danno speranza per tutto il resto d'I… - ciropellegrino : Non ho mai raccontato ciò che accadde in quei giorni e fatico a parlarne. Ma se vicenda #Coronavirus #Campania ruot… - h4nkf4n : RT @dan_maze: Si può considerare il fatto che nessuno abbia editato il video di Gattuso (o meglio, di Gattuso dopo aver ingerito Gattuso) m… - SOSFanta : ?? Comunicato ufficiale del #Napoli: 'Zielinski, #Mertens e i rinnovi bloccati: falsità da fonti sbagliate' La duri… - news24_napoli : Ligue 1, primo caso sospetto di Coronavirus: Sambia ricoverato d’urgenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli caso Caso Feltri, edicole a Napoli si rifiutano di vendere “Libero" ROMA on line padre, Napoli nel cuore"

Nel caso in cui il 4 maggio si decida di tornare a giocare ... "Se dovessi tornare indietro nella mia carriera, la parentesi di Napoli è stata sicuramente la più importante ed intensa. Arrivai dal ...

SERIE A, In caso di piano B, Milan o Hellas in EL?

In quel caso il Milan, 36 punti, chiuderebbe settimo (e quindi in Europa League ... Se il Milan dovesse vincere il torneo si qualificherebbe di diritto ai gironi dell’Europa League, facendo ...

Nel caso in cui il 4 maggio si decida di tornare a giocare ... "Se dovessi tornare indietro nella mia carriera, la parentesi di Napoli è stata sicuramente la più importante ed intensa. Arrivai dal ...In quel caso il Milan, 36 punti, chiuderebbe settimo (e quindi in Europa League ... Se il Milan dovesse vincere il torneo si qualificherebbe di diritto ai gironi dell’Europa League, facendo ...