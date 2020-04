Mutuo, importante novità: possibile sospendere le rate per 12 mesi (Di venerdì 24 aprile 2020) Per venire ulteriormente incontro ai cittadini, dopo questa fase di disagio dovuta alla quarantena forzata, una novità importante riguarderà il Mutuo di casa Fonte foto: (Getty Images)Abi e varie associazioni dei consumatori hanno deciso di comune accordo per un ampliamento delle misure di sostegno a famiglie e lavoratori. Le rate dei mutui si possono ora sospendere per almeno 12 mesi. In particolare, i mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso, in essere da prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale e liquidità, che non rientrano nel Fondo Gasparri. possibile inoltre, la sospensione anche di prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020, senza determinare commissioni. POTREBBE ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 aprile 2020) Per venire ulteriormente incontro ai cittadini, dopo questa fase di disagio dovuta alla quarantena forzata, una novitàriguarderà ildi casa Fonte foto: (Getty Images)Abi e varie associazioni dei consumatori hanno deciso di comune accordo per un ampliamento delle misure di sostegno a famiglie e lavoratori. Ledei mutui si possono oraper almeno 12. In particolare, i mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso, in essere da prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale e liquidità, che non rientrano nel Fondo Gasparri.inoltre, la sospensione anche di prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborsoale erogati prima del 31 gennaio 2020, senza determinare commissioni. POTREBBE ...

