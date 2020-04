Mantova: Regione, 130.000 euro per restauro chiesa Revere di Borgo Mantovano (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, il 17 aprile scorso ha firmato una nuova ordinanza (numero 568), che è stata successivamente pubblicata sul Burl di martedì 21 aprile. Con l'ordinanza vengono stanziati fondi a favore della Diocesi di Mantova per il cofinanziamento del progetto di restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Revere di Borgo Mantovano. L'intervento, che rientra nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Diocesi di Mantova e Commissario delegato, consiste in opere di consolidamento strutturale e nel restauro del campanile della chiesa parrocchiale Annunciazione Della Beata Vergine Maria di Revere di Borgo Mantovano per un importo pari a 130.000 euro a fronte di un costo complessivo pari a 145.000 euro. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - in Lombardia 7.252 contagiati nelle case di riposo : i dati della Regione. A Mantova il 28% dei positivi è in una rsa (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il presidente diLombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, il 17 aprile scorso ha firmato una nuova ordinanza (numero 568), che è stata successivamente pubblicata sul Burl di martedì 21 aprile. Con l'ordinanza vengono stanziati fondi a favore della Diocesi diper il cofinanziamento del progetto didel campanile dellaparrocchiale didino. L'intervento, che rientra nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Diocesi die Commissario delegato, consiste in opere di consolidamento strutturale e neldel campanile dellaparrocchiale Annunciazione Della Beata Vergine Maria didino per un importo pari a 130.000a fronte di un costo complessivo pari a 145.000

oglioponews : Tamponi, è più attendibile l'ente col dato giornaliero più alto: la Regione per Mantova, la Prefettura per Cremon… - oglioponews : Tamponi, è più attendibile l'ente col dato giornaliero più alto: la Regione per Mantova, la Prefettura per Cremon… - Andrea_D74 : RT @LucioMalan: Le province con la più alta densità di #coronavirus (casi per 100mila abitanti), al #23Aprile: Cremona 1618 Piacenza 1249 L… - mariavenera2 : RT @LucioMalan: Le province con la più alta densità di #coronavirus (casi per 100mila abitanti), al #23Aprile: Cremona 1618 Piacenza 1249 L… - adolar41744618 : RT @LucioMalan: Le province con la più alta densità di #coronavirus (casi per 100mila abitanti), al #23Aprile: Cremona 1618 Piacenza 1249 L… -

Ultime Notizie dalla rete : Mantova Regione Tamponi, è più attendibile l'ente col dato giornaliero più alto: Regione per Mantova, Prefettura per Cremona. 1.331 casi nell'Oglio Po OglioPoNews Mantova: Regione, 130.000 euro per restauro chiesa Revere di Borgo Mantovano

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ... Con l'ordinanza vengono stanziati fondi a favore della Diocesi di Mantova per il cofinanziamento del progetto di ...

Itinerari moto Lombardia da non perdere: guida sicura

Sì, perché con il suo territorio vasto e diversificato, può essere davvero la regione ideale per compiere itinerari in moto davvero esaurienti ... In tal caso, la metà non sarà solo Milano: ci ...

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ... Con l'ordinanza vengono stanziati fondi a favore della Diocesi di Mantova per il cofinanziamento del progetto di ...Sì, perché con il suo territorio vasto e diversificato, può essere davvero la regione ideale per compiere itinerari in moto davvero esaurienti ... In tal caso, la metà non sarà solo Milano: ci ...