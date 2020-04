(Di venerdì 24 aprile 2020) La "contite" - intesa come tendenza a magnificare provvedimenti che in realtà sono solo un pugno di mosche - ha colpito anche il presidente dellaRoberto. Esattamente come il premier, infatti, il grillino ha scelto Facebook per esaltare un gesto del ramo del Parlamento che rappresenta.

Arianna89674008 : @CinziaSally @LucianoOgnibene @dukana2 Il dubbio: cominciamo a cercare di instillarglielo Stavolta (purtroppo) anch… - Avv_Mant : @GanapiniMaurena Mi perdoni, Lei si sente autorizzata a parlare dei miei calli e delle mie pratiche onaniste e poi,… - Jonas62712964 : RT @tempoweb: La faccia tosta di #Fico. La #Camera regala appena 16 pc e lui se ne vanta pure - - tempoweb : La faccia tosta di #Fico. La #Camera regala appena 16 pc e lui se ne vanta pure - - PepperFlower : @ManekiStra @pin_klo @Elmoro16081 I Balneari sono all'apice della piramide! Veramente intollerabile la loro faccia tosta -

E già, queste sono battaglie utili in tempo di opposizione, quando l'opposizione sa mettere in scena solo rappresentazioni teatrali. Ci vuole una bella faccia tosta o una cieca sudditanza politica per ...