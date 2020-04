Gimenez | «Quando riguardo il gol alla Juve esulto ancora» – VIDEO

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il difensore dell’Atletico Madrid, Josè, è tornato a parlare del gol messo a segno contro lantus in Champions José, difensore dell’Atletico Madrid, ricorda il gol realizzato in Champions al Wanda Metropolitano contro lantus. Le sue parole. «Se parliamo dell’importanza della partita e dell’atmosfera che c’era allo stadio allora dico quello contro lantus in Champions. È tra i miei ricordi più belli perché giocavamo in casa e fu una partita molto sentita.lo». Leggi su Calcionews24.com

