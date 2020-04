FOTO Giulia Coppini | chi è la fidanzata di Simeone | una splendida mora per il Cholito

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Unaper il. L’attaccante argentino è fidanzato da tempo con, fiorentina doc e anche volto televisivo a Quelli Che Il Calcio. Una, che si laureata anche in biologia e che ha detto di essere stata conquistata da, mentre lui le parlava di di Napoleone, Michelangelo e dei Medici. Sicuramente ilè rimasto colpito dalla sua fantastica bellezza, come dalleprese dall’Instagram di Giuli. View this post on Instagram 𝔾𝕚𝕦𝕘𝕟𝕠 '𝟙𝟡 A post shared by 𝙶𝚒𝚞𝚕𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗𝚒 (@) on Nov 15, 2019 at 6:54am PST View this post on Instagram A post shared by ...