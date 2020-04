Fortnite e Travis Scott da record con oltre 12 milioni di giocatori per il concerto del rapper. Ecco il video completo dell'evento (Di venerdì 24 aprile 2020) La prima performance virtuale di Travis Scott non è stata solo spettacolare, ma ha anche battuto un record.Lo sviluppatore Epic Games ha rivelato che il concerto, che ha avuto luogo all'interno di Fortnite, ha visto la partecipazione di 12,3 milioni di giocatori in contemporanea. Lo sviluppatore afferma che questo è "un record storico" per il gioco battle royale. Il precedente detentore del record era il concerto di Marshmello dell'anno scorso, che ha superato i 10,7 milioni di partecipanti virtuali.Leggi altro... Leggi su eurogamer Travis Scott e Fortnite : come ottenere la skin del rapper - guida alle sfide

Astronomical x Fortnite : Travis Scott canta a colpi di emote e skin nel Battle Royale

Travis Scott in Fortnite : tutte le sfide e le skin dell’evento speciale (Di venerdì 24 aprile 2020) La prima performance virtuale dinon è stata solo spettacolare, ma ha anche battuto un.Lo sviluppatore Epic Games ha rivelato che il, che ha avuto luogo all'interno di, ha visto la partecipazione di 12,3diin contemporanea. Lo sviluppatore afferma che questo è "unstorico" per il gioco battle royale. Il precedente detentore delera ildi Marshmello dell'anno scorso, che ha superato i 10,7di partecipanti virtuali.Leggi altro...

EA199702 : Questa cosa che su Fortnite prendi un aereo e ascolti il singolo di Travis Scott mi fa pazziare - Eurogamer_it : #Fortnite registra oltre 12 milioni di giocatori per il concerto di Travis Scott. - Riku_Ortiz : RT @ekrammot: appena visto l'evento di fortnite x travis scott, molto figo, ma forse dovrebbero iniziare a fixare i server e il gioco in se… - stevol_ : 12 milioni di persone hanno assistito al concerto di Travis Scott su fortnite. Quanto costa la skin memorial dell'evento? - annaconte81 : Siamo vecchietti qui...strano che in tendenza non abbiamo loro...#Fortnite (game scaricatore oltre 1miliardo di per… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Travis Chi è Travis Scott, il rapper che si esibirà in concerto su Fortnite Gogo Magazine Fortnite e Travis Scott da record con oltre 12 milioni di giocatori per il concerto del rapper. Ecco il video completo dell'evento

La prima performance virtuale di Travis Scott non è stata solo spettacolare, ma ha anche battuto un record. Lo sviluppatore Epic Games ha rivelato che il concerto, che ha avuto luogo all'interno di ...

Fortnite x Travis Scott: conto alla rovescia per l'evento dell'anno

Manca poco, pochissimo all'avvio di Astronomical, lo show Fortnite in collaborazione con Travis Scott che si candida a diventare uno degli eventi più attesi dell'anno non solo dai giocatori ma anche ...

La prima performance virtuale di Travis Scott non è stata solo spettacolare, ma ha anche battuto un record. Lo sviluppatore Epic Games ha rivelato che il concerto, che ha avuto luogo all'interno di ...Manca poco, pochissimo all'avvio di Astronomical, lo show Fortnite in collaborazione con Travis Scott che si candida a diventare uno degli eventi più attesi dell'anno non solo dai giocatori ma anche ...