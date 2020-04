Elisa Isoardi, quando torna in onda La Prova del Cuoco: svelata la data (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo una lunga pausa, Elisa Isoardi è pronta a tornare in onda con La Prova del Cuoco. Il celebre programma di cucina, infatti, sembra aver trovato di nuovo spazio nel palinsesto televisivo Rai e la data, tanto attesa, è stata finalmente svelata. La conduttrice, così, potrà presto riappropriarsi dei suoi fornelli. Buone notizie quindi per Elisa Isoardi che, stando ad un’indiscrezione, tornerà in onda con la Prova del Cuoco l’11 maggio. Il programma, infatti, era stato sospeso per un periodo, proprio come successo anche a Vieni da Me e L’Eredità. La presentatrice, però, può ora gioire. A ridare speranza ai fan impazienti di vederla di nuovo nello studio del famoso programma di cucina è stata la stessa Isoardi, che poco prima di una diretta sui suoi canali social ha annunciato: Probabilmente anche noi ... Leggi su dilei La Prova Del Cuoco - Elisa Isoardi torna in onda : fissata la data d’inizio

Elisa Isoardi torna in tv : ecco quando riparte La prova del cuoco

“È deciso”. ‘La prova del cuoco’ - la notizia tocca Elisa Isoardi. Cosa sta succedendo nei corridoi Rai (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo una lunga pausa,è pronta are incon Ladel. Il celebre programma di cucina, infatti, sembra aver trovato di nuovo spazio nel palinsesto televisivo Rai e la, tanto attesa, è stata finalmente. La conduttrice, così, potrà presto riappropriarsi dei suoi fornelli. Buone notizie quindi perche, stando ad un’indiscrezione, tornerà incon ladell’11 maggio. Il programma, infatti, era stato sospeso per un periodo, proprio come successo anche a Vieni da Me e L’Eredità. La presentatrice, però, può ora gioire. A ridare speranza ai fan impazienti di vederla di nuovo nello studio del famoso programma di cucina è stata la stessa, che poco prima di una diretta sui suoi canali social ha annunciato: Probabilmente anche noi ...

cheTVfa : Un'anteprima di @tvblogit conferma le recenti dichiarazioni di #ElisaIsoardi in diretta Instagram circa il ritorno… - Noovyis : (“È deciso”. ‘La prova del cuoco’, la notizia tocca Elisa Isoardi. Cosa sta succedendo nei corridoi Rai) Playhitmu… - zazoomblog : Elisa Isoardi torna in tv: ecco quando riparte La prova del cuoco - #Elisa #Isoardi #torna #quando - zazoomblog : Elisa Isoardi gaffe su Instagram: chiama per sbaglio uno sconosciuto - #Elisa #Isoardi #gaffe #Instagram: - bnotizie : Elisa Isoardi fa una gaffe clamorosa su Instagram: la sua reazione | LaNostraTv -