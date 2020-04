Diego Ulissi | “Il virus non mi ha fatto vedere nascere mia figlia Voglio una Classica

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nell’amaro ricordo dell’isolamento forzato ad Abu Dhabi durante l’UAE Tour, dove sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19,è stato costretto a vivere da lontano il magico momento della nascita della tanto voluta secondogenita Anna. Venti giorni totali tra corsa e isolamento in hotel, lontani da tutti e da tutto, prima di ritornare alla propria vita, dalla propria famiglia, dal regalo più bello, dal sollievo più grande in un momento così difficile per tutti quanti. Abbiamo parlato anche di questo col corridore toscano della UAE-Team Emirates, ripercorrendo quel periodo buio lontano da casa, per poi soffermarci sulla situazione attuale e le prospettive stagionali col nuovo calendario; senza dimenticare il rinvio dei Giochi Olimpici, visto e considerato che lo scorso anno il trentenne di Cecina, vincitore di sei ...