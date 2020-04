Danimarca-Germania in 7 minuti: dal 2021 al via i lavori per il tunnel sommerso più grande al mondo (Di venerdì 24 aprile 2020) Dal 1 gennaio 2021 si lavorerà per la costruzione del tunnel ferroviario e stradale sommerso più lungo del mondo, la Femernbelt, che collegherà la Danimarca alla Germania. Lo ha annunciato il ministero dei trasporti di Copenhagen. Con una lunghezza di quasi 18 chilometri, il tunnel sommerso collegherà le isole danesi di Lolland-Falster (a sud della capitale) con la regione tedesca dello Schleswig-Holstein, passando sotto il Baltico. Il consorzio che realizzerà il tunnel avrebbe voluto iniziare a lavorare a metà del 2020 ma “tra l’altro a causa della crisi del coronavirus, ciò non si è dimostrato fattibile in pratica“, ha affermato il ministero danese di trasporti. Il tunnel, che dovrebbe essere operativo a metà del 2029, collegherà la Germania alla Danimarca in 10 minuti in auto e 7 minuti ... Leggi su meteoweb.eu Danimarca-Germania in 7 minuti : al 2021 al via i lavori per il tunnel sommerso più grande al mondo

Coronavirus - in Germania boom dei cinema drive-in. Russia - aumentano i contagi. In Norvegia riaprono gli asili - in Danimarca i parrucchieri

Inizierà il 1 gennaio 2021, sul lato danese, la costruzione del tunnel ferroviario e stradale sommerso più lungo del mondo, la Femernbelt, che collegherà la Danimarca alla Germania. Lo ha annunciato ...

Le 7 nazioni meno colpite dal Coronavirus sono governate da donne. C’è un nesso?

Islanda, Finlandia, Norvegia, Danimarca, le quattro nazioni nordiche da cui molti stati dovrebbero prendere ... Allo stesso modo la Finlandia, con 17 abitanti per km quadrato. Germania, la Merkel in ...

