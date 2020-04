Cura Italia | Camera conferma fiducia a Governo con 298 Si

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Lahato a tarda sera laalsul Decreto legge “”. I voti a favore sono stati 298, 142 i contrari, due gli astenuti. Ilrenderà ora il parere sui 342 ordini del giorno presentati al testo. La seduta riprende questa mattina 24 aprile alle 8.30 con l’esame degli ordini del giorno. A seguire ci saranno dichiarazioni di voto e il voto finale e definitivo sul testo è previsto nelle prime ore del pomeriggio. Il Consiglio dei Ministri è convocato a Palazzo Chigi per le 10,30 di questa mattina venerdì 24 aprile.

