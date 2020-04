Coronavirus, tutti indignati per i mafiosi ai domiciliari. E il sovraffollamento delle carceri? (Di venerdì 24 aprile 2020) La condizione di sovraffollamento delle carceri italiane costituisce oramai un elemento strutturale e tranquillamente accettato dalla cultura politica del nostro Paese radicatasi e radicalizzatasi negli ultimi decenni. A nulla sono valse le notissime sentenze di condanna pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. La sentenza Torreggiani per tutte. Al 1990 risale l’ultima amnistia, al 2006 l’ultimo indulto. In tale contesto la politica italiana ha inseguito costantemente il consenso popolare giornaliero, stimolato da campagne mediatiche efficacissime nell’inoculare un senso diffuso e assolutamente sovrastimato di insicurezza rigorosamente circoscritto alla criminalità comune, unitamente alla narrazione sistematica di una vera e propria falsa emergenza, ad esso strettamente connessa. Ecco quindi, di fronte ad ogni fatto di cronaca, il ripetersi ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - pericolo fase 2. Il virologo Crisanti : “Sbagliato riaprire tutti insieme”

(Di venerdì 24 aprile 2020) La condizione dicarceri italiane costituisce oramai un elemento strutturale e tranquillamente accettato dalla cultura politica del nostro Paese radicatasi e radicalizzatasi negli ultimi decenni. A nulla sono valse le notissime sentenze di condanna pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. La sentenza Torreggiani per tutte. Al 1990 risale l'ultima amnistia, al 2006 l'ultimo indulto. In tale contesto la politica italiana ha inseguito costantemente il consenso popolare giornaliero, stimolato da campagne mediatiche efficacissime nell'inoculare un senso diffuso e assolutamente sovrastimato di insicurezza rigorosamente circoscritto alla criminalità comune, unitamente alla narrazione sistematica di una vera e propria falsa emergenza, ad esso strettamente connessa. Ecco quindi, di fronte ad ogni fatto di cronaca, il ripetersi ...

I campioni saranno tutti informatizzati e conservati presso la Bio-banca dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nella delibera anche i valori di costo indicativi dei test s ...

Pure il mondo del ciclismo rimane in sospeso: l’emergenza coronavirus infatti ha completamente scombinato la stagione 2020 delle ... La vedo un’ottima opzione e mi auguro che questo si avveri, perché ...

I campioni saranno tutti informatizzati e conservati presso la Bio-banca dell'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nella delibera anche i valori di costo indicativi dei test s ...Pure il mondo del ciclismo rimane in sospeso: l'emergenza coronavirus infatti ha completamente scombinato la stagione 2020 delle ... La vedo un'ottima opzione e mi auguro che questo si avveri, perché ...